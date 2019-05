Disdetta contratto telefono | come fare la lettera e fac-simile

Contratto di Locazione 4+4 : cedolare secca - Disdetta affitto anticipata - modello FAC Simile : Il Contratto di Locazione 4+4 è uno dei contratti di Locazione ad uso abitativo a canone libero, cioè in accordo rispetto agli andamenti del mercato immobiliare, tra i più diffusi in Italia. In questo articolo vedremo nel dettaglio in cosa consiste tale Contratto e che cos’è la cedolare secca. Inoltre, illustreremo come effettuare una disdetta anticipata del Contratto d’affitto e dove reperire dei modelli fac Simile che permettano di impostare ...