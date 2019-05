Dietro la spallata di Guaidó

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Lacon la quale Juan Guaidó ha tentato di abbattere il regime di Maduro è sostanzialmente fallita. Della quarantina di militari che nella base di La Carlota l’hanno seguito, una buona metà ha chiesto rifugio all’ambasciata brasiliana mentre il leader del partito Voluntad Popular, Leopoldo López, fuggito dagli arresti domiciliari dove scontava una condanna a 14 anni e sulla cui testa pende un ordine di cattura del tribunale supremo di giustizia, è ospite della legazione spagnola, che ha già fatto sapere che non ha alcuna intenzione di consegnarlo alla polizia chavista.Dalle confuse notizie che filtrano, si fa sempre più concreta la sensazione che tutta la partita sia stata connotata da una buona dose di fretta e pressapochismo, in cui la stessa amministrazione americana è caduta con il segretario di stato Mike ...

