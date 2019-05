Dieta Dott Migliaccio per dimagrire | 3 giorni depurativi

La Dieta senza bilancia del Dottor Migliaccio : perdi 4 chili : Lo sappiamo, l’aggettivo “facile” per una dieta vi fa subito insospettire. Non vi preoccupate, esistono dei regimi alimentari facilmente perseguibili che sono fatti apposta per la donna di oggi, sempre connessa e sempre di corsa che a causa del lavoro o dei mille impegni fatica a mangiare tranquilla a casa. La dieta del Dottor Migliaccio ha una grande particolarità: l’assenza dell’uso della bilancia. Si, avete capito bene, non dovrete calcolare ...

Termogenesi indotta dalla Dieta : Quanto ci costa digerire ciò che mangiamo, non in termini di euro ma di energia? Questa risposta ci viene fornita dalla Termogenesi indotta dalla dieta, un termine che indica non un processo ma la quantità di energia che il nostro corpo spende per assorbire ed utilizzare gli alimenti che ingeriamo. Andiamo a conoscere meglio cosa accade e come può variare questo quantitativo a seconda di ciò che mangiamo, ma non solo (altro…) The post ...

Mettersi a Dieta non serve. Le 10 regole per la leggerezza del dottor Berrino : ...ossia per prendere contatto con le emozioni negative che ci spingono ad accumulare e per costruire gradualmente la forza e la fiducia ci permetteranno di vivere senza protezioni e zavorre in un mondo ...