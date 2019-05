Di Maio | un miliardo alle famiglie dai risparmi sul reddito

Di Maio a Taranto : "Per i vertici dell'ex Ilva non c'è più immunità penale. C'è un miliardo ma non è stato speso" : Il vicepremier in prefettura per il tavolo istituzionale sul Contratto di sviluppo. A distanza le contestazioni delle associazioni ambientaliste e dei cittadini

