Di Maio sfida Salvini | «Quanto casino per una poltrona La Lega non farà cadere il

corriere

(Di venerdì 3 maggio 2019) ... «Ora possono dimostrare se hanno un senso di responsabilità verso le istituzioni o solo l'arroganza da bulli della politica». Mercoledì o giovedì, quando ci sarà il summit decisivo per il destino di ...

marangonluke : RT @Corriere: Sfida su Siri, Salvini: «Non mollerà». Di Maio: «La Lega non farà cadere il governo» - EgonMichelle : RT @ElioLannutti: Siri, Di Maio: “Il caso è chiuso. Il M5s in cdm voterà per la decadenza”. Poi sfida la Lega: “Quanto casino per una poltr… - ElioLannutti : Siri, Di Maio: “Il caso è chiuso. Il M5s in cdm voterà per la decadenza”. Poi sfida la Lega: “Quanto casino per una… -