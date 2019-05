Di Battista | “Se salta il Governo | mi ricandido

blogo

(Di venerdì 3 maggio 2019)Dopo aver rifiutato la candidatura per le elezioni europee, Alessandro Disi è detto pronto a scendere nuovamente in campo per le prossime elezioni politiche, anche se non nelle vesti di leader. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ne ha parlato ad "Accordi e Disaccordi", trasmissione televisiva condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi che andrà in onda questa sera alle 22:45 sul Nove.Diha risposto ad una domanda diretta di Scanzi, che gli ha chiesto notizie sul suo futuro politico: "Io mi auguro con tutto il cuore che le prossime politiche ci siano tra 4 anni e lì ci sarei". L'ex parlamentare è però pronto a tornare in corsa anche prima, qualora questodovesse cadere: "Io non me lo auguro e non credo che avverrà anche perché questo, per merito dei 5 stelle, sta portando avanti cose interessanti, ma a settembre-ottobre mi ricandiderei".Di ...

