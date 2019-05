ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Alessandro Diè pronto a candidarsi alle prossime elezioni politiche. Sia che siano fra quattro anni o anticipate a causa della caduta del. L’ex deputato M5s,che dal 12 febbraio scorso non partecipava a un programma tv, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera alle 22.45 sul Nove. E per la prima volta ha rivelato di volersi candidare di nuovo per il Parlamento. Il suo silenziodura ormai da più di due mesi e, secondo varie ricostruzioni, è stato dovuto ad alcune divergenze sulla linea politica del M5s, la gestione della campagna elettorale per le Regionali e soprattutto il dualismo con il leader Luigi Di Maio.“Lei allenon si candida, anche perché non farebbe in tempo, però al prossimo giroci sarà oppure no?”, ha chiesto ...

TutteLeNotizie : Di Battista: “Se il governo cade dopo le Europee mi ricandido. E come capo politico? No… - Today_it : Di Battista scende in campo: 'Se cade il governo mi ricandido' - Urginea : RT @DarioBallini: BREVE STORIA TRISTE Di Battista:'Se cade il governo dopo le europee mi ricandido' FINE -