Di Battista | “Mi ricandido alle elezioni fra 4 anni O prima se cade il governo” E come

(Di venerdì 3 maggio 2019) Alessandro Diè pronto a candidarsiprossimepolitiche con il Movimento 5 stelle. Sia che siano fra quattroo anticipate a causa della caduta del governo. L’ex deputato M5s, dopo che dal 12 febbraio scorso non si faceva vedere in televisione, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera22.45 sul Nove. E per lavolta ha rivelato di volersi candidare di nuovo per il Parlamento. Il suo silenzio politico dura ormai da più di due mesi e, secondo varie ricostruzioni, è stato dovuto ad alcune divergenze sulla linea politica del M5s, la gestione della campagna elettorale per le Regionali e soprattutto il dualismo con il leader Luigi Di Maio.“LeiEuropee non si candida, anche perché non farebbe in tempo, però al prossimo giro politico ci sarà oppure ...

