David Beckham | per il compleanno | riceve un deodorante in regalo da Victoria

La dedica d'amore di Victoria per il compleanno di David Beckham : Con la mano appoggiata su quella del marito, a simboleggiare la loro indissolubile unione che da vent'anni fa sognare i fan di tutto il mondo, Victoria Beckham ha voluto oggi fare gli auguri di buon ...

David Beckham - la sua super collezione di orologi : Cosa si regalerà David Beckham per il suo compleanno? Oggi compie 44 anni e se la risposta va cercata nelle sue passioni un'idea potrebbe essere proprio un orologio. Sì, perché se è vero che la sua fama l'ha costruita con un destro indimenticabile e che il suo fisico e il suo sorriso gli sono valsi il titolo di sex-symbol, c'è un altro motivo per il quale il centrocampista inglese ha saputo distinguersi ...

David Beckham - un campione di 44 anni tra affari e famiglia : David Beckham compie 44 anni il 2 maggio e si prepara a tagliare il traguardo dei 20 anni di matrimonio con Victoria Adams, una delle cinque cantanti che hanno composto il celebre gruppo delle Spice Girls, con cui è sposato dal 4 luglio del 1999. Insieme hanno avuto quattro figli: Brooklyn Joshep, nato a Londra il 4 marzo del 1999, Romeo James, nato a Londra il 1° settembre del 2000, Cruz David, nato a Madrid il 20 febbraio del 2005, ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno David Beckham - lo Spice Boy del calcio : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il turno di David Beckham, compleanno per lo Spice Boy, soprannominato così. Si tratta di una delle figure più conosciute ma è stato anche un grande calciatore, è stato protagonista anche con la maglia del Milan ma l’esperienza più importante è stata sicuramente quella con la maglia del Manchester United. Indimenticabile anche ...

Buon compleanno David Beckham - Alessandro Diamanti… : Buon compleanno David Beckham, Alessandro Diamanti… …David Suchet, Edouard Balladur, Engelbert Humperdinck, Angelo Caloia, Ernesto Castano, Umberto Galimberti, Paolo Franchi, Walter Sabatini, Beppe Dossena, Donatella Versace, Vincenzo Maenza, Silvia Velo, Elda Alvigini, Mariano Rabino, Maria Sole Tognazzi, Aris Prodani, Renate Gebhard, Simon Grechi, Francesco Facchinetti, Charlotte di Cambridge… Oggi 2 maggio compiono gli anni: Vincenzo Voccia, ...

David Beckham - come doveva essere nel 2020 : l'errore con Photoshop è diventato virale : Insomma, niente a che vedere con il sex-symbol dei giorni nostri: solo quatto anni fa il magazine «People» lo aveva incoronato «l'uomo più sexy del mondo». A far riemergere l'impietoso scatto di ...

David Beckham nel 2020 : la foto del 1998 diventa virale : Chiaramente, a meno di clamorosi disastri nel corso di quest'anno, FourFourTwo ha sbagliato, e non di poco!,, ma questa foto ha davvero fatto il giro del mondo negli ultimi giorni.

La nuova sfida sportiva di David Beckham : Sembrano due mondi estremamente distanti, eppure il metodo per diventare uno dei più grandi campioni di calcio come David Beckham é uguale a quello per diventare un campione di apnea come Morgan Bourc’his: servono costanza, deduzione e, soprattutto, il coraggio di osare. “Born to dare”, appunto, ovvero il claim della maison del quale l'asso del pallone è sponsor: Tudor. Beckham e Bourc’hisAlexi ...

David Beckham contro la malaria e lo dice in 9 lingue : È il portatore delle numerosissime voci di uomini e donne nel mondo che rivelano che la malattia - trasmessa dalle zanzare - ha 'ucciso metà delle persone mai vissute' e 'tutt'ora uccide un bambini ...

David Beckham lancia la campagna contro la malaria : il video - : La star del calcio parla in nove lingue per supportare la petizione dell'associazione malaria No More Uk contro la malattia contratta, nel 2017, da 219 milioni di persone.

L’Inter ha contestato l’uso non autorizzato del nome Inter Miami alla squadra statunitense di proprietà di David Beckham : Il prossimo 4 maggio l’ufficio brevetti e marchi statunitense deciderà se la squadra di calcio Inter Miami, che esordirà nella MLS fra un anno e di cui David Beckham è co-proprietario, potrà continuare o meno ad abbreviare così il suo nome completo, Club

Il nuovo tatuaggio di David Beckham è la miglior dichiarazione d'amore : Date, dediche, cavalli, uccelli, rose, opere d'arte, stelle, angeli. C'è davvero di tutto sul corpo di David Beckham, che tanto nei suoi anni d'oro di carriera calcistica quanto oggi nel ruolo di ex-atleta (ma pur sempre sex symbol) non ha mai nascosto la sua passione sfrenata per i tatuaggi. L'ultima aggiunta d'inchiostro alla sua pelle, però, non è passata inosservata, nonostante si tratti solamente di ...

David Beckham spericolato al votante? Ammette di aver guidato col cellulare : David Beckham ha ammesso di aver guidato la sua Bentley da 100mila sterline mentre parlava al cellulare . L'ex capitano dell'Inghilterra è stato accusato a novembre dopo essere stato avvistato da un ...

crisi in casa Beckham : Victoria accusa David di essere un padre severo e un marito poco amorevole : Soffia un'aria pesante di crisi in casa Beckham, alimentata non solo dal presunto flirt di David con la top model danese Helena Christensen - l'ennesimo tradimento che l'ex Spice Girl dovrebbe mandare ...