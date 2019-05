Danza | Aurora Marsotto si racconta a FqMagazine | “Ho dovuto prendere lezioni di street

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Come faceva Carla Fracci a rendere credibile la disperazione di Giselle? La dolce fanciulla che impazzisce per amore? Con lo sguardo stralunato e il corpo sempre più scomposto nei movimenti, liberava una dopo l’altra piccole ciocche di capelli. Scioglieva lo chignon sul crescendo della musica. Lei, come Roberto Bolle e altri protagonisti del balletto di ieri e di oggi, sono i character della collana di narrativa per ragazzi “Scuola di” (edizioni Piemme). Ispirata al mondo dello spettacolo, è scritta dae tradotta in dodici lingue. Dal 2008 ha appassionato in Italia 600 mila lettori tra gli otto e i dodici anni.Perché una collana di narrativa di spettacolo per ragazzi? Ho cominciato a scrivere dieci anni fa il primo titolo, “Ballerini si diventa”, con l’intento dire il back stage dello spettacolo in modo divertente. Dallaalla prosa fino alla ...

