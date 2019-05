Daniele Silvestri | Argentovivo e le adolescenze guaste che ritornano

Collisioni Festival - ci si vede da Daniele Silvestri : Il 3 maggio è uscito “La terra sotto i piedi”, nono album in carriera, anticipato da tre 45 giri tematici e da “Argentovivo”, la canzone sulle adolescenze guaste che aveva portato con il rapper Rancore all’ultimo Festival di Sanremo (aggiudicandosi il premio della critica e della sala stampa radio-tv). Il 5 luglio sarà sul palcoscenico del Collisioni Festival, a Barolo, con Rkomi, Max Gazzé e Carl Brave. E a ottobre partirà ottobre partirà il ...

Annunciato l’instore tour di Daniele Silvestri - tutti gli eventi firma copie per La terra sotto i piedi : Sono ufficiali le date dell'instore tour di Daniele Silvestri, quello con il quale firmerà le copie del nuovo album in arrivo e che spedirà sul mercato a partire dal 3 maggio prossimo con Prima che già in radio come singolo di lancio. "Visto che per i concerti passerà ancora un bel po’ di tempo, chi ha voglia di ascoltare il nuovo disco, sentirmi raccontare qualcosa o semplicemente farsi firmare la propria copia appena acquistata, ecco ...

Primo Maggio : confermati gli artisti del Concertone - da Daniele Silvestri a Noel Gallagher : Il Concertone del Primo Maggio è ormai una tradizione per moltissimi ragazzi che arrivano da tutta Italia, con treni, pullman e mezzi di fortuna, per godersi una giornata all'aperto all'insegna della musica e del divertimento. Nella giornata di oggi sono stati confermati gli artisti che saliranno sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, che inizierà alle ore 15 ed andrà avanti fino alla mezzanotte. Il Concertone Ormai è tutto pronto per quella ...

Anche Daniele Silvestri a Collisioni Festival il 5 luglio : info e biglietti in prevendita : Il concerto di Daniele Silvestri a Collisioni Festival va ad aggiungersi a quelli che il cantautore romano terrà nei maggiori palasport italiani a cominciare dal mese di ottobre per i live legati a La terra sotto i piedi, nuovo album a cominciare dal 3 maggio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario ...

La terra sotto i piedi è il nuovo album di Daniele Silvestri - 14 tracce dal 3 maggio : La terra sotto i piedi è il titolo del nuovo album di Daniele Silvestri, 14 tracce in totale. Il nuovo disco del cantautore italiano sarà disponibile dal 3 maggio e oggi Silvestri ha svelato i titoli delle canzoni che troveremo nei negozi e in digital download all'inizio del prossimo mese. "Non manca più tanto al 3 maggio, giorno in cui finalmente uscirà La terra sotto i piedi", scrive Daniele Silvestri annunciando che il disco è da oggi ...

Da Salmo a Daniele Silvestri - tutti gli ospiti di Ossigeno con Manuel Agnelli il 18 aprile : Sono ufficiali gli ospiti di Ossigeno con Manuel Agnelli. Il leader degli Afterhours torna in tv con la nuova puntata del 18 aprile, a cominciare dalle 23,10, per una nuova ora dedicata alla musica e ai racconti che si sono avviati con il debutto del 4 aprile scorso. Il Lanificio si apre quindi a una nuova serie di ospiti a cominciare da Salmo, poco avvezzo alle ospitate televisive ma che per Manuel Agnelli sembra aver fatto un'eccezione. ...

Reunion di Max Gazzè e Daniele Silvestri al Collisioni 2019 con Carl Brave e Rkomi : annunciate le guest star del 5 luglio : Sarà un mega-concerto con ben quattro cantautori sul palco di Barolo, quello che vedrà la Reunion di Max Gazzè e Daniele Silvestri al Collisioni 2019 nella stessa serata dello show di Carl Brave e Rkomi. Il 5 luglio, sul palco del Festival agroletterario e musicale di Barolo, andranno in scena due grandi eventi, i concerti di Max Gazzé e Carl Brave, che si passeranno il testimone sul palco ospitando due amici, Daniele Silvestri e Rkomi, ...

Prima che è il nuovo singolo di Daniele Silvestri in radio dal 12 aprile - ritorno all’amore dopo Argentovivo : Il nuovo singolo di Daniele Silvestri è Prima che. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Argentovivo, premiato con il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa radio Tv Lucio Dalla e il Premio per il Miglior Testo Sergio Bardotti, l'artista romano è pronto a tornare in radio Prima del rilascio di La terra sotto i piedi. Prima che è una ballata che parla d'amore, così come dichiarano gli intenti del ...

Ghali - Ex-Otago e Daniele Silvestri al concerto del Primo Maggio a Roma : Ghali, Ex-Otago e Daniele Silvestri sono tra i primi ospiti confermati per il concerto del Primo Maggio a Roma. L'evento si terrà il 1° Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma e accoglierà sul palco numerosi artisti del panorama musicale italiano. Gli hashtag legati all'evento sono #1M2019 - #UNPASSOAVANTI - #LAMUSICAATTUALE. I primi nomi del cast della nuova edizione sono stati annunciati oggi. Ci saranno Ghali, Ex-Otago e Daniele ...

La terra sotto i piedi è il nuovo album di Daniele Silvestri dopo Sanremo 2019 - svelata la cover : Il nuovo album di Daniele Silvestri è La terra sotto i piedi. L'artista romano ha mantenuto le promesse fatte e ha cambiato il titolo, che inizialmente doveva essere Scusate se non piango. Il suo carattere provvisorio era stato dichiarato anche da Daniele Silvestri, che non aveva dato per certa la pubblicazione dell'album con il titolo annunciato a qualche giorno dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Argento vivo che ...

Daniele Silvestri torna con la terra sotto i piedi : Daniele Silvestri: "Lo so, tempo fa avevo annunciato un altro titolo, ma avevo anche aggiunto un profetico "se non cambio idea". Esce il 3 maggio.

Hugolini : 'Daniele Silvestri mi ha ispirato e ora vi presento il mio Buonamore' : Dal 5 aprile 2019 è disponibile sulle migliori piattaforme streaming e in digital download il nuovo singolo Buonamore che segna l'avvio del nuovo progetto artistico di Hugolini. Il cantautore e musicista fiorentino classe 1982 alias Lorenzo Ugolini stupisce con sonorità che rimandano agli splendenti anni '80 e caratterizzate dall'elettronica e dal pop vivace e coinvolgente. Musica positiva ma riflessiva e intima o "pop elettronico e tropicale" ...

Daniele SILVESTRI/ Video : "Papa Francesco è il mio capo politico" : Ospite del canale televisivo Tv2000, il cantautore DANIELE SILVESTRI, notoriamente di sinsitra, ha detto che il papa è il suo capo politico

Daniele Silvestri in concerto ad Arzachena il 22 aprile per una Pasquetta sarda : “Qui il sole acceca” : Daniele Silvestri in concerto ad Arzachena per Pasquetta. A confermarlo è lo stesso artista romano, che ha pubblicato una sua immagine sui social con la quale ha confermato di essere in terra sarda per il 22 aprile in occasione del Lunedì dell'Angelo per un concerto che terrà a cominciare dalle 17. La maggiore preoccupazione dell'artista è quella del sole cocente, per il quale si starebbe già attrezzando con degli occhiali da sole a ...