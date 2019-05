Cuneo fiscale | Italia da record | +11 | 8% rispetto a media Ocse

Brutta sorpresa in busta paga - tasse mai così alte : Cuneo fiscale a livelli record : I lavoratori percepiscono come stipendio solo la metà della somma versata dal datore di lavoro: il resto se ne va in...

Di Maio - lavoreremo su Cuneo fiscale : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Il lavoro è la priorità del nostro governo ed è la vera emergenza del nostro Paese. Il nostro sforzo principale è creare lavoro stabile. Nei prossimi mesi lavoreremo al taglio ...

Economia : Bonomi - Assolombarda - al 'Corriere della Sera' - per far ripartire il Paese tagliare subito il Cuneo fiscale : Roma, 01 mag 10:09 -, Agenzia Nova, - "Passare dal segno meno al segno più va bene. Meglio di niente. Detto questo, se ci basta un più 0,2 per cento del Pil nel primo trimestre..., Res,

CNEL sollecita riforma fisco equa e progressiva e interventi su Cuneo fiscale : Urgente una riforma fiscale in senso progressivo che alleggerisca il peso sul lavoro e gli investimenti . L'appello arriva dal Presidente del CNEL Tiziano Treu , nel corso dell'audizione sul DEF ...

Tasse e Cuneo fiscale - la drammatica verità : quanti soldi restano agli italiani in busta paga - numeri choc : italiani massacrati e buste paga dimezzate. Il dramma delle Tasse, nero su bianco nel rapporto Ocse sul cosiddetto "cuneo fiscale", il totale cioè delle imposte e dei contributi a carico del datore di lavoro o del dipendente. Nel segmento riservato alle "famiglie monoreddito e con due figli", l'Ital

CGIA - Italia al terzo posto per il Cuneo fiscale più altro tra i Paesi Ocse : Con un cuneo fiscale che pesa al 47,7 per cento sul costo del lavoro, l'Italia, dopo Belgio, 53,7 per cento, e Germania, 49,6 per cento,, è il Paese dove le tasse e i contributi sulla retribuzione ...

Cuneo fiscale - "medaglia di bronzo" per l'Italia : ma c'è poco da esultare : l'Italia, dopo il Belgio e la Germania, è il Paese dove il peso delle tasse e dei contributi sulla retribuzione lorda dei...

Salario minimo - Boccia : “È una proposta condivisibile. Anche taglio Cuneo fiscale” : “Condivisibile”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, definisce così l’idea di un Salario minimo insieme al taglio del cuneo fiscale per le aziende. Dopo mesi di ‘corpo a corpo’ con il governo su Tav, reddito di cittadinanza e decreto Dignità, il numero uno degli industriali esprime parole di apprezzamento per un provvedimento allo studio del governo. La proposta di un Salario minimo abbinato al taglio ...