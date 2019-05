Cristiano Ronaldo | “I tifosi mi chiedono di tornare al Real Madrid”

Gli hobby di Cristiano Ronaldo di cui non eravate a conoscenza : Cristiano Ronaldo oltre ad essere uno dei calciatori più forti mai visti in azione, è anche un personaggio che piace moltissimo alla gente sia per ciò che riesce a fare in campo sia per tutto quello che fa fuori dal rettangolo di gioco, con il suo stile di vita e suoi hobby. Soprattutto grazie ai […] L'articolo Gli hobby di Cristiano Ronaldo di cui non eravate a conoscenza proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Cristiano Ronaldo ha acquistato la famosa Bugatti Voiture Noire? : Per Cristiano Ronaldo potrebbe essere un modo per consolarsi dall'eliminazione dalla Champions League, oppure semplice passione per un oggetto talmente lussuoso che la sua forma di automobile passa quasi in secondo piano. Secondo la stampa spagnola, sarebbe proprio lui, Cristiano Ronaldo, l'unico e misterioso acquirente della Bugatti Voiture Noire, la costosissima hypercar che il brand francese - ma di proprietà del Gruppo ...

Cristiano Ronaldo esulta al gol del piccolo Mateo : 'Il figlio del pesce sa nuotare' : Un pomeriggio di relax in famiglia con il pallone sempre come protagonista. Nel giardino della sua casa torinese, Cristiano Ronaldo gioca a calcio insieme ai figli ed esulta senza freni al momento ...

Messi e Cristiano Ronaldo a quota 600 gol - chi è il più forte? : Messi o Ronaldo? Se uno segna, l’altro segna. Se uno vince, l’altro vince. Se uno batte un record, l’altro lo eguaglia. È la storia che si ripete, è la ruota del calcio che gira allo stesso modo da oltre un decennio. Quello caratterizzato dal dualismo tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, due fenomeni che stanno mettendo il loro marchio su un’intera epoca calcistica. E se Ronaldo sabato scorso ha raggiunto ...

Juventus - senti Cristiano Ronaldo : “conoscono la mia etica del lavoro - non sento la pressione. Futuro da allenatore? Dico…” : Abituato ad una carriera da vivere ‘sotto pressione’, ma sempre con la stessa etica del lavoro: Cristiano Ronaldo si confessa e apre alla possibile carriera da allenatore “Fare l’allenatore in Futuro? Perchè no?“, Cristiano Ronaldo ha tutta l’intenzione di vincere anche come coach. Da giocatore del resto, ha fatto incetta di trofei, dopo una carriera passata a convivere con la pressione di dover dare ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juve hanno visto che non vendo fumo. Allenatore? Non lo escludo' : La mia etica del lavoro è sempre la stessa: se il manager di un'azienda arriva e inizia a viaggiare in tutto il mondo, gli altri non lo vedranno come un leader. Invece bisogna essere umili, capire ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Etica sempre uguale. Non vendo fumo” : Cristiano Ronaldo – Intervistato ai microfoni di Icon, supplemento del quotidiano El Pais, Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato della sua prima stagione in maglia bianconera: “La prima cosa che faccio quando arrivo in una squadra nuova è essere me stesso. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juventus mi sono […] L'articolo Juventus, Cristiano Ronaldo: “Etica sempre uguale. Non vendo ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juve ho dimostrato di non essere un venditore di fumo' : 'Quando arrivo in un nuovo club la prima cosa che faccio è essere me stesso e niente di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus ho dimostrato di non essere un venditore di fumo' : 'Quando arrivo in un nuovo club la prima cosa che faccio è essere me stesso e niente di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juventus mi sono ambientato alla perfezione' : Questa estate la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo, aggiudicandosi le prestazioni di Cristiano Ronaldo. CR7 si è integrato benissimo nel mondo bianconero ed è riuscito a vincere due trofei: lo scudetto e la Supercoppa italiana. Adesso che mancano alcune giornate alla fine della Serie A, il portoghese ha ancora un obiettivo, ovvero diventare il capocannoniere del campionato italiano. Poi al termine della stagione Cristiano Ronaldo ...

Juventus-Torino - probabile formazione : Cristiano Ronaldo guiderà i bianconeri nel derby : La Juventus, questa mattina, ha lavorato per preparare la gara contro il Torino. I Campioni d'Italia, come ha sottolineato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, si sono allenati davvero bene in vista del derby. Per la sfida di domani, il tecnico livornese ritroverà Martin Caceres, ma ha perso Daniele Rugani che ha accusato dei fastidi fisici. Non è nell'elenco dei convocati nemmeno Paulo Dybala: in settimana si era parlato di un possibile ...

Juve - Cristiano Ronaldo : “non sono un venditore di fumo - vi svelo perchè sono CR7” : “La prima cosa che faccio è essere me stesso, non essere di più. La mia etica del lavoro è sempre uguale”. sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo nel corso di una intervista a ‘ICON’, rivista di ‘El Pais’ spiega la prima stagione con la maglia della Juventus. “Devi essere umile, sapere di non conoscere tutto. Se sei intelligente, ottieni piccole cose che ti rendono migliore come atleta”, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : "Etica e umiltà - non sono uno che vende fumo" : Cristiano Ronaldo parla del suo adattamento al mondo Juventus. Messi o Ronaldo? "Wanda Nara!" tra presente e futuro - Attraverso le colonne di Icon, supplemento del quotidiano El Pais che uscirà in ...

Allegri punzecchia Cristiano Ronaldo : “ecco cosa mi aspetto dopo la prestazione di Messi” : Juventus, Massimiliano Allegri ha pensato bene di spronare Cristiano Ronaldo dopo la prestazione super del rivale Messi La doppietta di Messi ieri in Champions contro il Liverpool “per Cristiano è un bello stimolo. Messi l’ha raggiunto a quota 600 gol e noi abbiamo il derby, quindi lui vorrà andare avanti. E poi vuole vincere la classifica dei marcatori“. E’ convinto dello stimolo che arriverà a CR7 dalle ...