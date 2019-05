Cristiana Dell' Anna | da spietata Patrizia di Gomorra a sogno erotico

Cristiana Dell’Anna - la Patrizia di Gomorra rivela : “Mi chiedono le foto dei miei piedi - non sapevo di essere un sogno erotico” : “Dite che sono diventata un sogno erotico per tante persone? Non lo sapevo”. A dirlo è Cristiana Dell’Anna, la Patrizia di Gomorra, ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2 dove ha parlato della sua carriera di attrice ma anche del rapporto con i fan. “Vedere Patrizia in maniera un po’ più estesa ha favorito questo, anche se è la prima volta che sento questa cosa. Qualcuno su Instagram mi chiede sempre foto dei ...

Sesso in cambio di soldi - indagati i clienti : c’è un consigliere della Democrazia Cristiana : Vi era uno strano giro di persone anziane e non all’interno dell’abitazione di una giovane donna. L’indagine, partita da una soffiata, ora vede coinvolti i clienti che erano soliti frequentare una casa d’appuntamenti a Castelbuono. I carabinieri hanno predisposto degli appositi servizi. La ragazza è stata pedinata in tutte le ore del giorno, da quando […] L'articolo Sesso in cambio di soldi, indagati i ...

Cristiana Dell’Anna : marito - film e carriera. Chi è Patrizia in Gomorra : Cristiana Dell’Anna: marito, film e carriera. Chi è Patrizia in Gomorra Chi è Patrizia Santoro Grazie alle anticipazioni sulla quarta stagione di Gomorra – La serie, sappiamo che nel cast ritroveremo, per la seconda volta, ancheCristiana Dell’Anna. L’attrice, nata a Napoli nel 1985, ha iniziato la propria carriera con la fiction Un posto al sole, trampolino di lancio per numerosi attori partenopei. Altra perla che ...

Il falò di una cultura : è l'11 settembre dell'Europa Cristiana : Sempre simbolicamente, raccontano la distanza siderale che separa la politica contemporanea, quella francese, ma in fondo quella di tutto il Vecchio continente, da ciò che nella storia l'ha preceduta,...

Cristiana Dell'Anna e Arturo Muselli di Gomorra 4 al Comicon di Napoli : Anche quest'anno Napoli ospiterà il Comicon, famosa manifestazione dedicata a fumetti, games e Serie Tv dal 25 al 28 aprile. Tra gli ospiti che vi prenderanno parte figurano anche gli attori Cristiana Dell'Anna e Arturo Muselli che interpretano rispettivamente i personaggi di Patrizia ed Enzo Sangue Blu nella fortunata serie televisiva "Gomorra", giunta alla sua quarta stagione e grandemente elogiata dalla critica e dal pubblico sia in Italia ...

Equinozio di Primavera e Superluna : la Luna Piena del 21 Marzo e il calcolo della Pasqua Cristiana gregoriana : Il 20 Marzo ci porta la prima Luna Piena della nuova stagione primaverile, proprio nel Primo giorno di Primavera 2019. Il momento ufficiale in cui la Luna sarà Piena è alle 21:43 EDT (le 02:43 in Italia). Solo 3 ore e 45 minuti prima (alle 22:58 italiane), scatterà l’Equinozio di Primavera, che segna l’inizio ufficiale della Primavera astronomica. La prima Luna Piena della Primavera è solitamente conosciuta come la Luna Piena Pasquale o Termine ...