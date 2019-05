ansa

(Di venerdì 3 maggio 2019) La mazzata subita da super Messi, pur giocando a tratti molto bene, potrebbe avere ripercussioni per ilanche nella spietata volata scudetto col City a 180' dalla fine. Il Newcastle dell'ex ...

PiazzapulitaLA7 : 'ZERO STARE SERENO' - La corsa mattutina di @matteorenzi è con i #TheGiornalisti [Giovedì 2 maggio alle 21.15 su… - fisco24_info : Corsa Premier, trappola Benitez per il Liverpool: City riceve Leicester, volata Champions a quattro - ansacalciosport : Corsa Premier, trappola Benitez per il Liverpool . City riceve Leicester, volata Champions a quattro | #ANSA -