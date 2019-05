Cori razzisti calciatori Brescia | Morosini | “Ho ricevuto messaggi di morte”

Sui Cori razzisti negli stadi l’ipocrisia regna sovrana. Tre ragioni e una soluzione : Partiamo dai fatti di cronaca. Il 24 aprile si gioca, a San Siro, Milan-Lazio. È la semifinale di Coppa Italia, partita di ritorno, e a entrambe le squadre piacerebbe alzare il trofeo, considerato che tra le mani, tra campionato e competizioni europee, non hanno granché. Il cielo, sopra la città, è una lastra di marmo e qualcuno, uscendo di casa il mattino, ha rispolverato la giacca invernale. In via Fatebenefratelli, tra le stanze della ...

Calcio : dopo i Cori razzisti di Milan-Lazio curva Nord biancoceleste fermata per un turno - ma con la condizionale : La squalifica c’è, anzi no. Questo il verdetto del Giudice Sportivo dopo aver esaminato le immagini relative ai cori razzisti contro Kessie e Bakayoko in Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia. La curva Nord biancoceleste è stata fermata per un turno, ma con la condizionale: in pratica, per i prossimi turni di campionato non dovranno essere udite, dal settore identificabile con la Nord, frasi a sfondo razziale, pena la chiusura ...

Milan - Scaroni : 'C'è un video con 32 Cori razzisti dei tifosi della Lazio' : Dopo l'episodio dello striscione esposto in città, quello inneggiante a Mussolini, ndr, ha aggiunto Scaroni ai microfoni di 'Radio anch'io sport', 'era cosa ovvia che il direttore di gara e i suoi ...

