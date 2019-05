Contrordine | il glifosato non provoca più il cancro

agi

(Di venerdì 3 maggio 2019) Come non detto, ilnon è cancerogeno: lo ha stabilito l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (EPA) in contrasto con le sentenze emesse da diversi tribunali del Paese. L'Epa conferma così quanto già detto in precedenza scagionando l'ingrediente chiave del pesticida Roundup della Monsanto, azienda ora controllata dalla Bayer.“Epa continua a sostenere che non ci sono rischi per la salute se ilviene utilizzato secondo le regole. E che la sostanza non è cancerogena”, si legge in una nota dell'agenzia. Per l'Epa non ci sono elementi sufficienti a dichiararne il legame con il. Il prodotto presenterebbe una 'bassa tossicità' per le api mentre costituisce un 'rischio potenziale' per animali e piante, incluse quelle acquatiche, tanto che l'agenzia propone nuove limitazioni all'uso, soprattutto quello aereo.Contro la Monsanto ci sono 13 mila ...

