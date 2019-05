Controlla i lavori nella sua azienda, cede il tetto e precipita: muore a 43 anni

(Di venerdì 3 maggio 2019) Denis Borean, 43enne, voleva acquistare quel deposito. L'uomo è caduto da otto metri d'altezza, prima è finito sopra un condizionatore, poi è rovinato sul pavimento del capannone a Orcenico di Zoppola, in provincia di Udine. Era cosciente quando è stato soccorso dai colleghi di lavoro. Gli operai stavano prondo aidi manutenzione della copertura del deposito che intendeva acquistare. L’uomo era infatti salito sulper vedere come stavano prondo, quando una parte della copertura ha ceduto, facendolore. Borean è stato portato subito in elicottero all’ospedale di Udine, dove è arrivato in gravissime condizioni. Trasferito d’urgenza in sala operatoria, è andato in arresto cardiaco.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...