Conte e Guardiola | l’Italia è più vicina | con le nuove regole per gli “impatriati” i

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) La Serie A (e non solo) potrebbe godere del nuovo “Decreto Crescita” che promette di dimezzare la tassazione dei cosiddetti impatriati “Impossibile venga in Italia, ha un contratto troppo esoso e con le tasse poi…”. Quante volte avete sentito dire questa frase legata ad operazioni di calciomercato che riguardavano top player o tecnici di un certo spessore? Ebbene, con il nuovo “Decreto Crescita” lo scenario potrebbe diametralmente cambiare, facendo della Serie A un’oasi per i big del mondo del pallone. Il Sole 24 Ore ha rivelato le prime indiscrezioni di quella che dovrebbe essere una modifica molto importante per quanto concerne il rimpatrio dei “cervelli” per far seguito alla fuga avvenuta negli anni scorsi.AFP/LaPresseAl di là di ciò che concerne medici, ingegneri e luminari di ogni tipo, il “Decreto Crescita” avrà un impatto notevole ...

MarcoBellinazzo : Dalla Legge Beckham alla Legge Conte: nel Decreto Crescita un super bonus fiscale per attrarre i talenti dall'ester… - teovisma : @Dadodiana8413 Io personalmente non credo ci sia mai bisogno di uno come Conte. Ma credo ci sia più bisogno di uno… - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: Con le nuove regole sugli “impatriati” #Conte e #Guardiola potrebbero non essere più un sogno: ecco perché https://t.co… -