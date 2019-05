ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2019) Dopo l’infortunio rimediato durante Napoli-Atalanta Vlad CHiriches è stato operato nei giorni scorsi per una lussazione alla spalla sinistra. Il medico sociale della Nazionale rumena Claudiu Stamatescu, che ha visto il calciatore azzurro ha parlato ai microfoni di Radio Crc:“Ho parlato ieri con Vlad Chiriches e stava bene. L’operazione è andata bene, adesso vedremo come andrà il recupero. L’operazione è andata molto bene, meglio della precedente e i tempi di recupero dovrebbero permettergli di iniziare ilestivo al 100%; circa un mese e mezzo. Il ragazzo sta bene ed il suo problema è che va incontro all’avversario dando il massimo senza pensare alle conseguenze. Non c’entra nulla che lo stesso infortunio fosse già guarito perché può sempre succedere. Per evitare ricadute, Chiriches ha bisogno di un mese o due per riprendersi ...

napolista : Conferme dalla Romania: “Chiriches inizierà il ritiro al 100%” - SSCNapoliNews : Conferme dalla Romania: “Chiriches inizierà il ritiro al 100%” - ilmochi : @Queen_Mary_Na Sì chiaro, era per dirti che a volte ne hai conferme prima dell'esterno che rispondendoti alla doman… -