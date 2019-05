Confermato carcere per i maggiorenni accusati per le violenze di Manduria

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi (ritenendo non sussistente il pericolo di fuga) dei duecoinvolti nell’indagine sullecompiute ai danni di Antonio Stano, il 66enne dimorto il 23 aprile, ma ha emesso nei confronti dei due indagati un’ordinanza di custodia cautelare in. Il giudice ha così condiviso il quadro accusatorio della Procura, anche in relazione al reato di tortura. Stessa decisione è stata adottata ieri dal gip minorile che ha mandato ini sei minorenni.

