Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Si comunica che, al momento, la, laBlu, la, l'Istituto Ospedaliero Fondazionee la Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento di soggetti specializzati da assegnare in varie regioni e province d'Italia.pubblici aLa CRI ricerca con un contratto di lavoro a tempo indeterminato personale responsabile nucleo pronto intervento e operatore polivalente servizi logistici e di emergenza, da posizionare tramite l'area emergenze di Marina di Massa (Toscana). Le qualifiche e i requisiti di accesso a tale procedura selettiva sono i seguenti:Diploma di scuola media superiore;brevetto di salvataggio in acqua o analogo;diviene un plus aver conseguito la laurea.Le domande di assunzione devono giungere per via telematica alla ...

Angel64Sonia : Concorsi Croce Rossa-Blu-Verde, Poliambulanza, FISDIR: candidature entro maggio - SCUOLATUTTIUNIT : - CefaloMassimo : -