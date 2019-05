Con M5s è finita Lo sfogo di Salvini dopo il caso Siri

La Lega non molla Siri - M5s minaccia il voto Contro : verso lo showdown in Cdm : È un muro contro muro. Matteo Salvini non scarica Armando Siri. Il leader della Lega modula i toni pubblicamente, si attesta sulla linea del “decidano lui e Conte”. Ma chi l’ha sentito nelle ultime ore lo descrive furioso. contro il premier, anzitutto, che gli avrebbe teso quello che definiscono “un agguato”. Uno strappo, quello della conferenza stampa e della messa in calendario di un voto in Cdm, fatto ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Di Maio 'Vicenda chiusa - M5S ha maggioranza in cdm' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

'La xylella Si cura Con sapone o onde elettromagnetiche' Ciampolillo M5S promuove le cure alternative : E proprio la scienza nutre dubbi sulle ultime proposte alternative presentate da Ciampolillo: 'Non c'è nessuna evidenza scientifica riguardo l'efficacia delle onde elettromagnetiche, tanto meno dei ...

"Anpal sotto Controllo M5s - Di Maio vuole un amico alla direzione" : è sContro : Saltato l'accordo su Bocchieri, che era nome gradito anche al centrodestra, per la direzione. Secondo Linkiesta, Di Maio...

M5s - lite Padellaro-Di Stefano : “Ci fa la lezioncina Con fake news sul Pd - porti rispetto”. “Non mi deve insegnare nulla” : Bagarre a Piazzapulita (La7) tra Antonio Padellaro de Il Fatto Quotidiano e il sottosegretario M5s agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano. Il politico pentastellato si lamenta delle interruzioni del conduttore, Corrado Formigli, accusandolo di non aver riservato lo stesso trattamento al precedente ospite, l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni: “Ho sentito un’ora di monologo di Gentiloni, che parlava a ruota. Tra ...

Scuola - la storia dell’Antimafia sarà nel programma. La deputata M5s Nesci : “Così si studieranno FalCone e Borsellino” : Dall’anno scolastico 2019/2020 a Scuola si studierà anche la storia del contrasto del fenomeno mafioso. La madrina di questa proposta, approvata nell’ambito della legge sull’introduzione dell’educazione civica, è la deputata del M5s Dalila Nesci. L’insegnamento della storia dell’Antimafia sarà fatto nella Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e sarà inserito nel monte ore complessivo previsto per le competenze relative ...

Siri indagato - Conte : “M5s non approfitti per cantare vittoria politica e Lega non si lasci guidare da reazioni corporative” : “Invito il M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica. Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo aver annunciato di voler portare la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri in Consiglio dei ministri. L'articolo Siri indagato, Conte: “M5s non approfitti per cantare vittoria ...

