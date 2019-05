Close to the Sun è disponibile su PC | pubblicato un nuovo trailer di lancio

Close to the Sun : l'horror del team italiano Storm in a Teacup ha una data di uscita : Il team italiano di Storm in a Teacup è lieto di annunciare che il suo horror in prima persona Close to the Sun sarà disponibile su PC dal 2 maggio in esclusiva Epic Games Store e su PS4 ed Xbox One.Come riporta Venturebeat, il gioco è ambientato in un universo alternativo in cui il famoso Nikola Tesla ha rivoluzionato il mondo con le sue invenzioni. Il giocatore si ritroverà ad esplorare Helios, imponente vascello che funge da struttura di ...

Close to the Sun : l'horror italiano ispirato a BioShock si mostra in nuove splendide immagini : Come riporta DSOGaming, Wired Productions ha pubblicato alcuni nuovi screenshot per il suo prossimo titolo indie, Close to the Sun. Il gioco sarà un'altra delle esclusive di Epic Games Store e dovrebbe arrivare nel corso dell'anno.Close to the Sun è descritto come un gioco di avventura horror atmosferico sviluppato dallo studio indipendente italiano Storm in a Teacup. Il team è passato dall'utilizzo di Unity come motore di sviluppo a Unreal ...