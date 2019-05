Clima | la Greta tedesca all’assemblea degli azionisti Rwe | ‘Vergognatevi’

Greta Thunberg : “Sono diversa - il dono della Sindrome di Asperger mi aiuta a non farmi ingannare dalle bugie sul Clima” : Greta Thunberg, l’adolescente svedese che si batte per il problema dei cambiamenti climatici, ha spiegato come il “dono” di vivere con la Sindrome di Asperger la aiuti a “vedere le cose fuori dagli schemi” quando si tratta di cambiamenti climatici. In un’intervista con il presentatore Nick Robinson del Today programme della BBC Radio 4, l’attivista 16enne ha dichiarato che il suo disturbo la aiuta a vedere le cose in “bianco e nero”: “Mi rende ...

Clima : Greta Thunberg a Westminster - ma Theresa May diserta l’incontro : Nell’incontro di oggi Theresa May è stata l’unica leader assente del suo partito, oggi avrebbe dovuto essere presente a Westminster per affrontare i temi dei cambiamenti Climatici, incontro che ha visto la giovane attivista svedese Greta Thunberg protagonista. Greta, giunta a Londra per una nuova tappa del tour europeo che l’ha già portata nei giorni scorsi fra l’altro a Bruxelles e a Roma, è stata ricevuta dallo speaker ...

Clima : Greta a Londra galvanizza folla : ANSA, - ROMA, 22 APR - "Voi state facendo la differenza": l'attivista ambientalista svedese di 16 anni Greta Thunberg, che sta girando il mondo per motivare chiunque protesti contro i cambiamenti Climatici, ha galvanizzato a Londra una folla di militanti ambientalisti, soprattutto del movimento Extinction Rebellion, che da sette giorni ...

Clima : Greta a Londra galvanizza folla : ROMA, 22 APR - "Voi state facendo la differenza": l'attivista ambientalista svedese di 16 anni Greta Thunberg, che sta girando il mondo per motivare chiunque protesti contro i cambiamenti Climatici, ha galvanizzato a Londra una folla di militanti ambientalisti, soprattutto del movimento Extinction Rebellion, che da sette giorni ...

Clima : dopo l’Italia Greta porta la battaglia a Westminster : La giovane attivista svedese Greta Thunberg, la prossima settimana si recherà a Londra, dove dovrebbe unirsi agli attivisti di Extinction Rebellion. La 16enne porterà la sua campagna in Parlamento, a Westminster, dove si confronterà con decine di parlamentari, tra cui il membro del Partito Verde, Caroline Lucas, il leader laburista, Jeremy Corbyn, e il ministro dell’ambiente, Michael Gove. Gli attivisti del movimento Extinction Rebellion ...

Un venerdì per il futuro del pianeta - a Roma migliaia di giovani con Greta : 'Per il Clima una lotta di anni' : La giovane svedese da mesi è protagonista di una iniziativa a livello mondiale, che ha coinvolto gli adolescenti contro la mancanza di volontà dei politci di adottare misure concrete per ridurre l'...

Greta a Roma : "Cambiamo il sistema non il Clima". Migliaia di giovani al Friday for Future in piazza del Popolo : Un'idea e un obiettivo precisi: continuare a scioperare ogni venerdì per farsi sentire, perché la politica non faccia orecchie da mercante e che faccia finta di ascoltare ma che poi vada avanti per ...

Emergenza Clima : 5 motivi scientifici per ascoltare Greta Thunberg - : 1, Ci riporta sulla strada poco ascoltata della scienza Dopo anni di dibattiti, negazioni e scetticismi sul cambiamento climatico, Greta ha fatto da amplificatore straordinario di dati e allarmi ...

Le foto di Greta Thunberg e della manifestazione per il Clima a Roma : Dopo aver parlato al Senato e incontrato il Papa, la giovane ambientalista svedese ha protestato con gli studenti Romani

Clima - la Fondazione Barilla : “La battaglia di Greta sia di tutti” : La battaglia di Greta sia di tutti, si salvi il Pianeta cambiando il sistema alimentare. E’ il messaggio lanciato dalla Fondazione Barilla, alla vigilia della Giornata mondiale della Terra del 22 aprile, ricordando che ogni anno per vivere e’ come se si usassero 1,7 Pianeti. La produzione di cibo, infatti, causa il 24% delle emissioni di gas serra globali, a cui si aggiungono le attivita’ dell’industria e dei trasporti. E ...

Clima - a Roma più di 25mila persone : “Ecco come Greta ci ha cambiato la vita” [GALLERY] : Più di 25mila persone in piazza con Greta: Roma risponde così all’appello contro il cambiamento Climatico. “Vogliamo ringraziare innanzitutto Greta che con la sua presenza a Roma ha ribadito le idee che ci hanno spinto in questi mesi a mobilitarci tutti i venerdì, compreso oggi nella piazza del Popolo gremita con più di 25.000 persone”. Lo affermano in una nota i ragazzi Fridays For Future Roma. Inoltre, “dobbiamo ...

Fridays for Future - la piazza di Greta per il Clima. I ragazzi : “Il nostro impegno? Si parte con borracce e differenziata” : Quando gli chiedi l’ultima volta in cui sono andati da McDonald si scherniscono. Giorgio, 14 anni, ammette ridendo di averci mangiato ieri, “Gran Crispy Mcbacon con patatine grandi e coca cola”, mentre Filippo, capelli neri, timidissimo, dice di sentirsi in colpa per aver preso un cestino di pollo fritto: “Lo so, è terribile”. Ma c’è anche Lorenzo, 17enne, che al fast food c’è andato addirittura poche ore fa, “ma ho preso un muffin per ...

Fridays for Future - aspettando Greta : la piazza dei ragazzi per il Clima. ‘Per ora borracce e differenziata. Il resto? Pian piano’ : Quando gli chiedi l’ultima volta in cui sono andati da McDonald si scherniscono. Giorgio, 14 anni, ammette ridendo di averci mangiato ieri, “Gran Crispy Mcbacon con patatine grandi e coca cola”, mentre Filippo, capelli neri, timidissimo, dice di sentirsi in colpa per aver preso un cestino di pollo fritto: “Lo so, è terribile”. Ma c’è anche Lorenzo, 17enne, che al fast food c’è andato addirittura poche ore fa, “ma ho preso un muffin per ...

Greta in piazza a Roma per il Clima : "Gli adulti si sveglino e seguano il nostro esempio" : La giovane attivista svedese ha parlato dal palco della manifestazione Romana organizzata dal movimento Fridays For Future...