Ciclone Fani | impatto devastante in India | distruzione a causa dei venti e onde altissime

(Di venerdì 3 maggio 2019) Le autorità inhanno ordinato una grande evacuazione in preparazione del landfall del, avvenuto tra le 8 e le 10 (ora locale) di oggi. Ilha attraversato la costa di Orissa, nei pressi di Puri, che risulta la città più colpita. Al momento del landfall,è stato classificato come una tempesta ciclonica estremamente forte condi 180-190km/h e raffiche di 240km/h, equivalenti a quelle di un uragano di categoria 4.Case danneggiate, edifici distrutti, migliaia di alberi e pali della luce abbattuti adeiscatenati da, come potete vedere nei video in fondo all’articolo, il cui occhio ha un diametro di quasi 25km.è ilpiù forte dell’Oceanono a colpire così presto in un anno dalNargis del 2008.Oltre un milione di persone sono state evacuate prima dell’arrivo disulla costa orientale ...

