Ciclone Fani devasta lo stato di Orissa - in India. 1 - 2 milioni di evacuati. : Il Ciclone fani ha raggiunto questa mattina l'India e in particolare la costa orientale del paese, con venti fino a 240 km/h (categoria 4). La tempesta, seppur indebolita, si dirige ora verso...

Il Ciclone Fani si abbatte sull’India - evacuate oltre 1 milione di persone. Ci sono vittime : sono gia' oltre un milione le persone sfollate dalle autorita' nello Stato dell'Orissa, sulla costa orientale dell'India, dove si e' abbattuto il ciclone Fani, con forti piogge e raffiche di vento oltre i 200 km orari. Il ciclone, che ha gia' causato tre morti, e' uno dei piu' potenti cicloni che si sia abbattuto nella regione negli ultimi anni. Nel 1999, un altro ciclone aveva provocato nello stesso Stato circa 10 mila morti. La prima zona a ...

Il Ciclone Fani devasta la costa orientale dell’India : 3 morti e oltre un milione di sfollati : A causa del ciclone Fani sono già oltre un milione gli sfollati nello Stato dell’Orissa, sulla costa orientale dell’India: la tempesta ha generato forti piogge e raffiche di vento oltre i 200 km/h. Il ciclone ha causato 3 morti, ed è uno dei più potenti che si sia abbattuto nella regione negli ultimi anni. La prima zona a essere colpita è stata quella della città turistica di Puri, dove si trova l’antico tempio Jagannath, ...

Ciclone Fani - impatto devastante in India : distruzione a causa dei venti e onde altissime [FOTO e VIDEO] : Le autorità in India hanno ordinato una grande evacuazione in preparazione del landfall del devastante Ciclone Fani, avvenuto tra le 8 e le 10 (ora locale) di oggi. Il Ciclone ha attraversato la costa di Orissa, nei pressi di Puri, che risulta la città più colpita. Al momento del landfall, Fani è stato classificato come una tempesta ciclonica estremamente forte con venti di 180-190km/h e raffiche di 240km/h, equivalenti a quelle di un uragano di ...

Il Ciclone Fani ha toccato terra in India : 2 morti a Puri : Il ciclone Fani ha toccato terra a Puri (Orissa), sulla costa orientale dell’India, con venti oltre i 200 km/h: 2 persone sono morte. Un anziano, che aveva trovato riparo in un rifugio, è morto di infarto, mentre un altro uomo era uscito all’aperto nonostante l’uragano ed è stato ucciso da un albero sradicato: lo ha reso noto il commissario alla protezione civile dell’Orissa Bishnupada Sethi. Ora il ciclone Fani sta ...

Il Ciclone Fani è arrivato in India : Ha colpito lo stato di Odisha, sulla costa orientale del paese: è già stato evacuato più di un milione di persone

India - Ciclone Fani su costa orientale : 8.00 Il ciclone Fani si è abbattuto sulla costa orientale dell'India ed è arrivato sulla città di Puri con venti fino a oltre 240 km orari, l'equivalente di un uragano di categoria 4 su 5. Evacuate più di un milione di persone nella regione di Orissa. Sulla rotta di Fani ci sono anche l'Andra Pradesh, il Bengala occidentale, 52 città e oltre 10.000 villaggi. E' la tempesta più violenta degli ultimi 20 anni in India. Mobilitati l'esercito e la ...

Il Ciclone Fani si abbatte sulla costa orientale dell’India : venti a 240 km/h [VIDEO] : Il ciclone Fani ha effettuato il “landfall” sulla costa orientale dell’India, sulla città di Puri, con venti a oltre 240 km/h (un uragano di 4ª categoria). In Orissa sono state evacuate oltre un milione di persone. sulla rotta del ciclone, e quindi a rischio, ci sono 3 Stati (Orissa, Andra Pradesh e Bengala occidentale), 52 città e oltre 10mila villaggi. La tempesta in corso è la più violenta a colpire l’India negli ...

Ciclone Fani pronto a colpire l’India orientale : Il Ciclone Fani è ormai prossimo a interessare l’India orientale, in particolare lo stato di Orissa. Adesso si trova come CAT4 (quasi la massima che arriva a 5) con venti fin 250km/h. L’impatto atteso domani sarà brutale oltre ai venti devastanti porterà con se abbondanti precipitazioni con accumuli attesi fin 500mm in 36-48 ore. A rischio città popolate come Puri con oltre 200mila abitanti. In zona è partita ...

India - arriva il Ciclone Fani : venti fino a 200Km/h - 800.000 evacuati lungo le coste Est [GALLERY] : Migliaia di persone stanno evacuando i villaggi lungo le coste orientali dell’India a causa dell’imminente passaggio di un potente ciclone Fani: è diretto verso lo Stato di Orissa accompagnato da venti fino a 200 km/h e dovrebbe toccare terra domani. I due porti principali dello Stato sono stati chiusi e migliaia di soccorritori sono impegnati nelle operazioni di sgombero. Anche gli Stati dell’Andhra Pradesh e del Tamil Nadu ...

Ciclone Fani - allarme meteo in India : ... per poi terminare la propria corsa sul Bangladesh, che è una delle zone più "sensibili" al mondo per questo tipo di fenomeno. Nel 1970, infatti, il Ciclone Bhola raggiunse questa zona il giorno 3 ...

In India stanno evacuando 800mila persone per il Ciclone tropicale Fani : L’India ha iniziato l’evacuazione di 800mila persone che vivono nello stato di Odisha, sulla costa est del paese, a causa del ciclone tropicale Fani, che dovrebbe colpire l’area venrdì. Il ciclone è nato nel Golfo del Bengala e le sue