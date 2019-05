Ciclismo – Grande festa a Castelfiorentino per Bettol | il “Re delle Fiandre” omaggiato al

Ciclismo - Brent Copeland : ‘Nibali mai così in forma prima di un grande giro' : La prima parte di stagione non ha portato a Vincenzo Nibali nessuna vittoria, ma il campione siciliano sta arrivando al via del Giro d’Italia, il vero obiettivo, in ottima condizione. Il suo Team manager Brent Copeland ha espresso tutta la fiducia della squadra dopo le prove al Tour of the Alps e alla Liegi, parlando di un Nibali mai così in forma prima di un grande giro. Da parte sua il campione ha lamentato le difficoltà di adattamento a due ...

Ciclismo – Grande prova dell’Arvedi Cycling Team : Attilio Viviani vince il Memorial Mantovani : L’Arvedi Cycling Team si aggiudica il Memorial Mantovani: splendida vittoria per Attilio Viviani Inarrestabile l’Arvedi Cycling! Per la terza settimana di fila ci aggiudichiamo il primo gradino del podio! Attilio Viviani vince il Memorial Mantovani e sigla la quarta vittoria per il Team dall’inizio della stagione, la prima personale. Ottima prestazione di Viviani e di tutta la squadra. Abbiamo chiesto a Francesco Lamon, ...

Ciclismo - Greg Van Avermaet : 'Bettiol è un grande talento - ma era pigro' : Neanche stavolta, al suo tredicesimo assalto, Greg Van Avermaet è riuscito a mettere le mani sulla corsa dei suoi sogni, il Giro delle Fiandre. Il campione è arrivato per ben tre volte sul podio in passato in questa corsa, accarezzando la vittoria senza coglierla e anche quest’anno ha dovuto rimandare l’appuntamento. Il corridore della CCC ha trovato un Alberto Bettiol decisamente superiore e non è riuscito a fare selezione nel finale per ...

Ciclismo : 23 squadre candidate al World Tour - grande predominanza francese : L’Uci sta preparando l’ennesima riforma del Ciclismo professionistico. Il massimo organo dello sport della bicicletta ha messo in cantiere una serie di novità che vedranno anche l’allargamento del World Tour fino a 20 squadre. In realtà l’Uci avrebbe voluto lasciare a 18 le formazioni partecipanti alla massima serie, ma con un sistema di retrocessioni e promozioni. Per evitare delle possibili azioni legali con le squadre già facenti parte del ...

Ciclismo - grande podio in azzurro per Jacopo Mosca - fuggitivo doc : Successo per il belga Ludovic Robeet della Wallonie Bruxelles, he ha regolato allo sprint Mikkel Bjerg, Hagens Berman Axeon,, campione del mondo in carica della crono, e Mosca.

Ciclismo - il weekend degli italiani. Azzurri aggressivi alla Sanremo ma non abbastanza. Grande prova di Moschetti a Denain : Archiviato il primo weekend della primavera ciclistica 2019, possiamo tracciare innanzitutto un bilancio complessivo degli Azzurri in scena alla Milano-Sanremo, che non si sono nascosti, tentando in qualche modo di onorare la corsa. Partiamo da Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), vincitore della Classicissima lo scorso anno, e primo italiano di quest’ultima edizione dominata da Julian Alaphilippe. Lo Squalo dello Stretto, ottavo al ...

"G" : domani in regalo con la Gazzetta il ritorno dello Squalo e il grande Ciclismo : Ottanta pagine per il ciclismo con la "G" maiuscola. Sarà in edicola domani, in regalo con la "Gazzetta dello Sport", "G", il magazine gratuito in un numero speciale tutto dedicato alla grande primavera ciclistica che sta per iniziare. torna lo Squalo - Da Vincenzo Nibali, con la lunga intervista concessa in ...

Ciclismo - Gianni Savio su Fabio Aru : “Era un grande scalatore. I fatti dicono che dobbiamo parlare al passato” : Fabio Aru sta attraversando il momento peggiore della carriera, il Cavaliere dei Quattro Mori sembra essere entrato in un tunnel da cui è davvero molto difficile uscire. Sembra essere molto lontano quel ragazzo capace di indossare la maglia gialla al Tour de France 2017 mettendo in difficoltà addirittura Chris Froome: il ritiro forzato al Giro d’Italia a causa di diversi problemi fisici, delle criticità riscontrate all’ultima Vuelta ...