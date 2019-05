CiaoDarwin 8 – Terre desolate | la nuova edizione del varietà “evoluzionistico” con Paolo

unduetre

(Di venerdì 3 maggio 2019) Nella prima serata di Canale 5 sta per tornare l’appuntamento con la Westpoint Catodica di Ciao Darwin, ilideato e condotto daBonolis con la complicità del fido Luca Laurenti che ironizza sulle teorie evoluzionistiche mettendo in scena un’eterna contrapposizione fra categorie antitetiche. A vent’anni e qualche mese dalla primissima(datata 3 ottobre 1998) e a tre anni dall’ultima fortunatissima stagione, la trasmissione ritorna a contrapporre le tante categorie di …L'articolo8 –: ladel“evoluzionistico” conBonolis.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.