Chinos | perché sono i migliori pantaloni per la primavera-estate

(Di venerdì 3 maggio 2019) Anche questanon se ne potrà fare a meno. Imettono davvero tutti d’accordo. Dagli amanti dello stile preppy ai giovani hipster, passando per chi ama lo stile classico ed è over 50. Inizialmente questida uomo venivano indossati dai soldati dell’armata coloniale britannica verso la metà dell’800 (il nomeinvece apparve solo quando gli americani durante la guerra ispano-americana erano di base nelle filippine e lo compravano dai cinesi nei mercati locali) e aveva il caratteristico colore kaki; poi, con il passare del tempo, divenne così popolare, grazie anche alla sua innegabile praticità, che incominciò ad essere realizzato in tante altre tonalità, beige in primis. Il periodo di massimo splendore questo tipo di pantalone lo raggiunse negli anni ’50, quando divenne parte della ...