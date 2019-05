Chi sono i nuovi patron rosanero Ecco il cda | Albanese presidente

Migranti : 9 morti nell’Egeo - 5 sono bambini | Ue : "Italia lavori ad accordi su sbarChi" : sono almeno nove i Migranti morti nel Mar Egeo, quattro donne e cinque bambini, a seguito del naufragio di un barcone su cui viaggiavano diciassette persone e che si stava dirigendo verso le isole greche. Tre i dispersi.Altri cinque Migranti che erano a bordo del natante affondato, tra cui un bambino e una donna, sono stati salvati dalla guardia costiera turca intervenuta al largo della località di Ayvalik con quattro mezzi navali e un ...

Dilemma Rai per il 5 maggio : Bologna in Finale di Champions League e Perugia-Civitanova sono in contemporanea! Chi in diretta tv e Chi in streaming? : Il bello (e a volte il brutto) del mondo sportivo è che spesso vanno in scena degli eventi in contemporanea, succede continuamente e soprattutto nel weekend. Non fa eccezione domenica 5 maggio quando, alle ore 18.00, sono in programma la Finale della Champions League di basket maschile e la gara-2 della Finale Scudetto di volley maschile. Qual è il problema? Che la Rai detiene i diritti televisivi per entrambi gli eventi e ora deve decidere ...

Serie B Chiede esclusione Palermo - Rino FosChi : “Sono amareggiato” : Un altro terremoto si è scatenato in Serie B, proprio nel rush finale della stagione. Momento delicato in casa Palermo: dopo il deferimento è arrivata la comunicazione secondo cui mezza Serie B avrebbe chiesto alle istituzioni sportive di esaminare in maniera rapida la situazione della società siciliana. Terremoto in Serie B, 9 club chiedono l’esclusione del Palermo [NOMI e DETTAGLI] Contattato dall’Agenzia Italpress, parla Rino ...

Jessica MorlacChi - la lotta contro la depressione : “Sono molto più forte io” : A La Vita in Diretta Jessica Morlacchi parla della sua battaglia contro la depressione Jessica Morlacchi, grande protagonista dell’ultima edizione di Ora o Mai Più, ospite dell’ultima puntata de La Vita in Diretta è tornata a parlare della sua lotta contro gli attacchi di panico e la depressione. Nell’intervista con Francesca Fialdini, la cantante romana […] L'articolo Jessica Morlacchi, la lotta contro la depressione: ...

Hoverboard e segway elettrici - da Chi e dove possono essere guidati : tutto quello che c’è da sapere sulle regole per la micromobilità elettrica : Pubblicato finalmente il decreto attuativo che regola ‘utilizzo di Hoverboard, segway, monopattini e monowheel. Un piccolo passo verso la diffusione della micromobilità elettrica Il decreto sulla sperimentazione della micromobilità del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è finalmente realtà. Finalmente i piccoli mezzi elettrici che stanno spopolando nelle grandi (ma anche piccole) città potranno essere regolamentati, alla ...

WWE – Carmella fa Chiarezza : “relazione con Corey Graves? Non sono una sfasciafamiglie” : Carmella fa chiarezza in merito alla sua relazione sentimentale con Corey Graves: l’ex miss Money in the Bank spiega di non aver rovinato il matrimonio fra il commentatore e l’ex moglie Nelle scorse settimane, diversi rumor di gossip hanno interessato Carmella e Corey Graves. I due sembravano essere diventati molto intimi, al punto che lo stesso commentatore WWE ha reso nota la loro relazione. Conferma che sembra aver dato credito alle accuse ...

Elton John : "Un altro figlio? Mi piacerebbe ma sono troppo vecChio" : Soddisfatto per le recensioni e gli incassi di 'Rocketman', il film biopic che celebra la sua straordinaria carriera, sir Elton John in una intervista al ' Sun ' ha detto di essere felice per quanto è ...

Quali sono gli oggetti più sporChi? Li usiamo tutti i giorni e sono insospettabili ricettacoli di dannosi microbi : Lavarsi le mani, per molti, è un gesto quasi automatico. Spesso lo facciamo senza nemmeno pensarci, oppure a volte lo trascuriamo. C’è chi è germofobico e chi invece da poca importanza alla pulizia delle mani. Quel che è certo è che lavarsi le mani non è solo un importante consiglio da dare ai bambini: dovremmo farlo tutti e spesso. Ci sono degli oggetti, in particolare, che sono un vero e proprio ‘regno dei germi‘, dopo aver ...

Sì - su di noi gravano 74 procedure di infrazione. Ma il problema non sono le zucChine : Si avvicina il voto europeo e lo scontro tra due concezioni contrapposte: l’Europa come opportunità, l’Europa come fardello. Trattando soprattutto di diritti – però – ci sarebbe un terzo e forse più utile modo di vedere il rapporto con l’Unione: l’Europa come parametro. Per capire – nel campo del rigore, delle attenzioni e delle tutele – quanto davvero abbiamo le carte in regola per andare a battere i pugni sul tavolo. Iniziamo subito con i ...

Chinos - perché sono i migliori pantaloni per la primavera-estate : Anche questa primavera-estate non se ne potrà fare a meno. I Chinos mettono davvero tutti d’accordo. Dagli amanti dello stile preppy ai giovani hipster, passando per chi ama lo stile classico ed è over 50. Inizialmente questi pantaloni da uomo venivano indossati dai soldati dell’armata coloniale britannica verso la metà dell’800 (il nome Chinos invece apparve solo quando gli americani durante la guerra ...

Concorrenti seconda puntata The Voice 2019 : Chi sono stati scelti e team : Concorrenti seconda puntata The Voice 2019: chi sono stati scelti e team Martedì 30 aprile, è andato in onda il secondo appuntamento con le Blind Audition di The Voice 2019, il talent show di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Durante la puntata, 12 Concorrenti hanno fatto girare almeno un coach dopo la propria esibizione. Andiamo quindi a scoprire chi sono e come sono composte le squadre dopo le prime due “audizioni al ...

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due riChiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negato per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati