Che fare quando il mondo è in fiamme | trama | cast e curiosità del film

termometropolitico

(Di venerdì 3 maggio 2019) Cheilè indelCheilè inuscirà al cinema il 9 maggio 2019. È un documentario del 2018 della durata di 123 minuti, diretto da Roberto Minervini.Cheilè in: laLa storia affrescata in What You Gonna Do When the World’s on Fire? osserva l’evoluzione delle lotte dei protagonisti, scelti ad hoc per rappresentare le varie fasi dell’esistenza, calata però in questo particolare momento storico e politico.Troveremo Judy, che con fatica cerca di mandare avanti la propria famiglia, gestendo un bar minacciato dalla gentrificazione. Incontreremo due ragazzini, Ronaldo e Titus, forse fra le figure più commoventi della pellicola. Per rendere l’idea basti pensare all’episodio in cui Ronaldo, il fratello maggiore di quattordici anni, si offre di insegnare al ...

ManlioDS : Qualcuno spieghi a #Salvini che i 500.000 clandestini che aveva promesso di rimpatriare, fallendo, si fa prima a ri… - CarloCalenda : È un dato della realtà e come tale va preso. Ci sono molte persone a cui non interessa quello che ho fatto o quello… - juventusfc : ?? Allegri: «Domani sarà un grande derby contro un @TorinoFC_1906 che vorrà vincere per entrare in @ChampionsLeague.… -