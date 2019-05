C' era una volta Napoli Est | il palasport fantasma di Poggioreale chiuso e abbandonato

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negato per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negata per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Juve - si riaccende una speranza per de Ligt : Non è del tutto conclusa la corsa a Matthijs de Ligt . Nelle ultime settimane il Barcellona sembrava aver superato la concorrenza, Juventus in prima fila,. Secondo Sport , però, Mino Raiola non è convinto di concludere l'operazione coi blaugrana e sta spingendo perché il difensore dell'Ajax valuti anche le proposte dei bianconeri, del Manchester United, del Psg ...

Ravenna - recuperato in mare il cadavere di una donna : “Aveva tra i 20 e i 30 anni” : Il cadavere di una giovane donna che secondo una prima ispezione cadaverica aveva tra i venti e i trenta anni è stato recuperato, dopo l'allarme lanciato da un diportista, a un miglio circa al largo del litorale nord di Ravenna. Sarebbe escluso l'omicidio, gli inquirenti si concentrano su altre cause di morte.

Aosta - richiedente asilo arrestato per aggressione a operatore di una cooperativa - AostaOggi.IT : Aosta. Un richiedente asilo di ventidue anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver colpito un operatore di ...

Inter - Barella rimane una pista calda : il giocatore vorrebbe i nerazzurri : L'Inter sta già lavorando per cercare di rinforzare nel miglior modo possibile la rosa per la prossima stagione. I nerazzurri non vogliono commettere gli errori di questa stagione e cercano quel salto di qualità per ridurre il gap dalla Juventus che in Italia domina incontrastata da otto anni. Il reparto che ha mostrato maggiori carenze quest'anno è sicuramente il centrocampo, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico. ...

Basket - altri guai per la Fiat Torino : nessuna traccia dei bonifici di Gerasimenko : Non finiscono i guai per la Fiat Auxilium Torino. Dopo la mannaia calata dalla Lega Basket Serie A in forma di esclusione dalla stessa, il club piemontese si trova ora a dover fare i conti con le promesse non mantenute da Dmitry Gerasimenko all’atto dell’acquisizione delle proprie quote. Come afferma Giovanni Paolo Terzolo, fautore del progetto “Una Mole di canestri” con il quale si sta cercando di salvare il Basket a ...

C'è una "grande" opera che non fa (più) discutere Lega e Movimento 5 stelle : Oggi sopralluogo al Terzo valico della Commissione dei Trasporti della Camera per monitorare lo stato di avanzamento del...

Sala : "Raggi è una persona piacevole - ci condividerei una stanza in erasmus" : Giuseppe Sala chi sceglierebbe tra Renzi, Zingaretti, Salvini e Raggi per condividere una stanza in Erasmus? "Direi con la Raggi - la risposta del sindaco di Milano nel corso di "Tribù - Europa 19", su Sky TG24 - È una persona piacevole, ma cercherei di trovare un accordo: a te il 'Salva Roma' e a me lo 'Spingi Milano'. Va bene andare avanti con il governo però voglio la mia parte". A proposito comunque di Roma, fare il sindaco della ...

Tragedia di Superga - il commovente ricordo di un tifoso : “Una squadra così non tornerà” : Il 4 maggio il mondo del calcio si fermerà come ogni anno, alle 17:03, per commemorare il Grande Torino; il ricordo commovente di un tifoso granata, Giovanni Sandrin, classe 1948: “Anche anni dopo la Tragedia del Grande Torino era di attualità, anche oggi continuano a sfornare libri, spettacoli, documentari. Era una squadra leggendaria, mio padre arrivò dal Veneto già tifoso del Torino e naturalmente mi trasmise la passione per ...