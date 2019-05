Caterina Balivo | battuta su Barbara d’Urso in diretta a Vieni da me?

lanostratv

(Di venerdì 3 maggio 2019)da me, ospite fa una… sud’Urso?: “Non è roba mia!” Momento molto divertente all’inizio della puntata dida me di oggi, venerdì 3 maggio 2019. La padrona di casa, come ogni giorno, ha infatti presentato i suoi ospiti: tra questi, il cantante Memo Remigi, che le ha regalato un fiore. Dunque la conduttrice ha ringraziato l’artista per il regalo fattole in. Memo Remigi ha quindi risposto al ringraziamento diprecisando di averle fatto il regalo in questione… “col cuore”. Scoppiata a ridere, tra gli applausi del pubblico presente nello studio 3 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, ada meha immediatamente chiarito: “Quella non è roba che appartiene a me!”. Una palese allusione ad’Urso e ...

francescosboni : evidente. da me nominata principessa mia ulteriore personale di Fiesole mia Caterina 'Cate' Balivo mia . - supermaneb : RT @TelegnoccaVip: il furtivo ingresso in trasmissione di Caterina Balivo stile panterona rosa @caterinabalivo ???????????? - VelvetMagIta : Caterina Balivo intervista Valerio Scanu, ma qualcosa non piace al pubblico: scoprite tutti i dettagli su #VelvetMag -