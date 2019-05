Caso Siri | Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio | “Vogliono una crisi di governo”

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Di Maio 'Vicenda chiusa - M5S ha maggioranza in cdm' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Caso Siri : cosa ne pensa Luigi di Maio - l'intervista a Sky Tg24 - : Intervistato da Maria Latella, il leader M5s dice la sua sul Caso del sottosegretario della Lega indagato per corruzione. E sulla tenuta del governo dice: "Farlo cadere sarebbe azzardato"

Caso Siri - il premier : «Si deve dimettere». La Lega : «Conte ne risponderà» | : Il premier al Carroccio: cercate di capire. E al M5S: «Ora non approfittatene per cantare vittoria». Toti: «Decisione di Conte sbagliata»

Caso Siri. Salvini : "Non ho tempo per beghe e polemiche". Bonafede : "Cambiamento solo senza ombre" : ... di aspettare 15 giorni e poi dimettersi se non fosse arrivata una richiesta di archiviazione, Bonafede sottolinea: "i 15 giorni per scavallare le europee rappresentavano una strategia politica, non ...

Toninelli a 24 Mattino sul Caso Siri : giusto invito Conte - ora spero lui faccia un passo indietro : ... ma vanno tutelate le istituzioni e l'immagine del governo del cambiamento che ha bisogno della fiducia e del consenso degli italiani che la politica aveva perso". Lo afferma Danilo Toninelli ...

Caso Siri - Salvini vuole evitare la crisi : probabili le dimissioni del sottosegretario : ... un colpo ai fianchi dell'alleato a ridosso delle elezioni su un tema caro ai 5Stelle, il giustizialismo, e in più il vicepremier grillino ha ottenuto la prima vera sconfitta politica di Salvini da ...

Bonafede : Caso Siri non scuote governo : 12.58 La vicenda Siri "non scuote il governo" Ne è convinto il ministro della Giustizia Bonafede che, ospite a 'Mattino 5', entra nel dibattito sul sottosegretario leghista dopo l'annuncio del premier Conte di voler proporre la revoca del suo incarico nel prossimo Cdm. "Il governo- afferma il ministro M5Snon può essere scosso da un fatto che riguarda un singolo sottosegretario, ma è concentrato su ciò che interessa ai cittadini,come il ...

Caso Siri - Salvini a Conte : "Mi sfidi sulle tasse" : All’indomani delle parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio che ha chiesto le dimissioni del sottosegretario Armando Siri, Matteo Salvini replica durante un comizio in piazza. Il ministro dell’Interno e vicepremier è impegnato nel suo tour elettorale in Emilia Romagna ed a Fidenza (Parma) è salito sul palco per parlare ai cittadini del luogo. "Siri? Non ho tempo per beghe e polemiche, chiedetelo a Conte - ha dichiarato ai ...

