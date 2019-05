Caso Siri, Lega: “Sottosegretario non farà nessun passo indietro e nessuno lo molla” (Di venerdì 3 maggio 2019) Il sottosegretario Armando Siri in un post su Facebook ha smentito tutte le ricostruzioni giornalistiche che riguardano presunte tensioni con il suo partito: "Non esiste nessuna polemica. Anzi, ringrazio per tutte le manifestazioni di affetto, vicinanza e solidarietà dimostrate". Secondo fonti leghiste non sarebbero imminenti le dimissioni.



