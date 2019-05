Carige | presidio dei sindacati a Genova “No a nuovi tagli ed esuberi Governo non

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Dal 2012 a oggi Bancahaato 1800 posti di lavoro, oggi i bancari sono scesi in piazza per scongiurare il rischio diin caso di acquisizione da parte di Blackroc e a seguito di un piano industriale che prevederebbe una riduzione dell’organico da 3700 a 1700 dipendenti, la chiusura di molte filiali e la riduzione del 20% degli stipendi. “Per ora sono solo informazioni trapelate tramite la stampa, attendiamo la convocazione del tavolo – spiega il segretario generale Fisac Cgil Giuliano Calcagni – ma chiariamo fin da subito che non accetteremo mai un piano industriale con su questi presupposti”. Se nel pomeriggio il Ministro dell’Economia Giovanni Tria si è espresso positivamente rispetto all’interesse di Blackrock, ribadendo “l’auspicio di una soluzione privata per Banca”, il delegato First Cisl Alessandro Mutini risponde: “Una posizione di ...

