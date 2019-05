Cambiano le regole | e sui rinvii difensori accanto al portiere

ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2019) Sfruttando lo sfalsamento nelle date del campionato, in Brasile è già operativa la nuova regola sui calci di rinvio: la nuova norma che cambierà il calcio e sarà operativa da giugno. Non sarà più necessario aspettare che la palla esca dall’area di rigore: più pressing avversario ma anche l’incentivo a partire da dietro nella costruzione del gioco. Con l’attuale regolamento com’è noto il pallone non è in gioco finché non è uscito dall’area, e finché ciò non avviene gli attaccanti non possono entrare in area.Ma ora cambia tutto gli attaccanti avversari infatti dovranno sì star fuori dall’area di rigore al momento dell’esecuzione, ma appena calciato il pallone sarà subito in gioco e potranno quindi entrarvi liberamente. Iinvece potranno stazionare in area, vicino al, e scambiarsi subito il pallone per iniziare la manovra ...

