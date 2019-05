Caldara | altro crack | è rottura del legamento crociato

lanotiziasportiva

(Di venerdì 3 maggio 2019) L’ex atalantino si è infortunato in allenamento. Starà fuori almeno 4/5 mesiL’esperienza di Mattiacon la maglia del Milan è stata fin qui un autentico calvario. Ultimo in ordine cronologico ladelanteriore sinistro in allenamento, proprio ora che la condizione era li li per essere ritrovata.Arrivato in estate nella trattativa che ha riportato (o rispedito) Bonucci a Torino, l’ex atalantino dopo la gara di Europa League con il Dudelange ha subito un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori un mesetto, salvo poi tornare ed infortunarsi al tendine d’Achille (parziale lacerazione).Dopo una convalescenza di quattro mesi e le difficoltà di ritrovare la condizione, Gattuso lo schiera titolare contro la Lazio nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia sperando di poterne usufruire anche nel rush finale in campionato, ma l’ennesima tegola chiude ...

