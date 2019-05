Calcio | Iker Casillas recupera dopo l’infarto | verrà dimesso lunedì

oasport

(Di venerdì 3 maggio 2019)stando benel'infarto che lo ha colpito due giorni fa. Il portiere spagnolonella giornata dicome hanno annunciato la moglie Sara Carbonero e Sergio Conceiçao, tecnico del Porto per cui il già Campione del Mondo con la Spagna è tesserato. Il calciatore al momento non può parlare molto, si stanno seguendo i protocolli medici e tutto sta procedendo per il meglio. Dunqueil weekend sotto osservazione,dovrebbe tornare a casa a inizio settimana e iniziare il proprio percorso di riabilitazione per tornare a una vita normale anche se ormai la sua carriera agonistica si può considerare conclusa.

