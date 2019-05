Calcio estero – Tonfo del Siviglia | pareggi in Ligue 1 e Bundesliga

Calcio estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 3 al 6 Maggio : Il weekend di Calcio internazionale su DAZN, tutte le partite dii match di Liga spagnola, Ligue 1 e Ligue 2 francese, Championship inglese e J1 League giapponese. LA SITUAZIONE - Aria di triplete per il Barca che ha travolto i Reds dopo avere rischiato parecchio. Solo una formalità la trasferta di Vigo in una Liga in cui il Real rischia l'ennesima brutta figura con un Villarreal in corsa per la salvezza. A tre...

Calcio estero Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 3 al 6 Maggio : Calcio Estero SKY Sport 12 incontri in ESCLUSIVA tra il 3 e il 6 Maggio 2019 PREMIER LEAGUE Saturday Night con NEWCASTLE-LIVERPOOL (anche in 4K HDR) BUNDESLIGA 32a Giornata Tra Premier League e Bundesliga saranno 12 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky tra il 3 e il 6...

Calcio estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 26 al 29 Aprile : Il weekend di Calcio internazionale su DAZN, tutte le partite di Liga spagnola, con le sfide interne Barcellona - Levante e Atletico Madrid - Valladolid, quelle di Ligue 1 francese, e una selezione di match di Championship inglese e di J1 League giapponese. LA SITUAZIONE - Il Barca si prepara a...

Calcio estero Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 26 al 29 Aprile : Calcio Estero SKY Sport 9 incontri in ESCLUSIVA tra il 26 e il 29 Aprile 2019 PREMIER LEAGUE Continua la battaglia tra MANCHESTER CITY e LIVERPOOL MANCHESTER UNITED - CHELSEA (domenica ore 17:30 anche in 4K HDR) BUNDESLIGA 30a Giornata Tra Premier League e Bundesliga saranno 9 gli incontri di Calcio Estero in...

Calcio estero : grande spettacolo in Bundesliga - Liga e Premier League : Tonfo del Dortmund che vede allontanarsi il sogno BundesLiga. Il Borussia perde in casa con lo Schalke 04, il Bayern Monaco adesso avrà l’occasione di allungare in classifica. I gialloneri al 14° sbloccano il risultato con Goetze, poi la reazione della formazione di Gelsenkirchen che pareggia con un rigore di Caligiuri al 18° e va in vantaggio al 28° con Sane, espulso Reus, al 17° l’1-3 ancora di Caligiuri su punizione. Al 20°, ...

Calcio estero - il Psg è già campione di Francia : Dortmund forza 4 - ok il Real Madrid : Calcio estero – Il Borussia Dortmund non molla la Bundesliga e punta in titolo, continua il duello con il Bayern Monaco. Successo in trasferta per i gialloneri contro il Friburgo, finisce con il netto risultato di 0-4 il posticipo della 30/a giornata, in gol Sancho dopo 12′, il raddoppio è stato siglato da Reus, il tris porta la firma di Goetze, poker con Alcacer al 44′. Con questo successo la squadra di Favre si porta a ...

Calcio estero Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 20 al 24 Aprile : Calcio Estero SKY Sport 10 incontri in ESCLUSIVA tra il 20 e il 24 Aprile 2019 PREMIER LEAGUE La rinvincita tra MAN CITY e TOTTENHAM (sabato ore 13.30) in 4K HDR mercoledì 24 c'è il derby di Manchester BUNDESLIGA 30a Giornata Tra Premier League e Bundesliga saranno 10 gli incontri di Calcio...

Calcio estero DAZN - Programma e Telecronisti dal 19 al 22 Aprile : Il weekend di Calcio internazionale su DAZN, tutte le partite di Liga e quelle di Ligue 1, tra cui PSG - Monaco. In più, una selezione di match di Eredivisie olandese, che vede Ajax e PSV...

Il weekend di Calcio internazionale su DAZN, tutte le partite di Liga e quelle di Ligue 1, tra cui PSG - Monaco. In più, una selezione di match di Eredivisie olandese, che vede Ajax e PSV Eindhoven appaiate al primo posto, Ligue 2 francese, Championship, League One e League Two inglese e J1 League giapponese. LA SITUAZIONE - Manca il dettaglio dello scudetto del Barca che vola sospinta dalle super giocate di Messi....