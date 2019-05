Calcio donne | il 29 5 Italia-Svizzera

Anche le donne marcano a uomo. Così il Calcio femminile è diventato 'normale' : Le squadre più forti del mondo si contenderanno il titolo. E tra le squadre più forti del mondo c'è Anche l'Italia. Manchiamo da un mondiale da vent'anni. tanto, troppo. Il tempo è tutto. Adesso è il ...

Anche le donne marcano a uomo. Così il Calcio femminile è diventato “normale” : Settembre 2018. Prima partita di campionato. Prima partita di campionato femminile di calcio. Messaggi e domande ricevute su Instagram: - Ma le partite durano 90’? - Giocano in 11? - marcano a uomo? Messaggi e considerazioni ricevuti su Twitter: - perché Sky trasmette il campionato femminile?

Calcio donne - la finale di Coppa Italia al Tardini : è sfida infinita tra Fiorentina e Juve : La finale in diretta esclusiva su Sky Sport Juventus-Fiorentina sarà trasmessa live su Sky Sport Serie A alle 12.30 . Le ultimissime dal campo saranno affidate ad Alessia Tarquinio. Telecronaca del ...

Calcio donne : vincono Fiorentina e Milan. Viola in testa a 90' dal termine in attesa della Juve : Vittorie importanti per Milan e Fiorentina che si portano al primo e secondo posto, in attesa di conoscere il risultato della Juventus, impegnata alle 12.30 con il Tavagnacco.A 90 minuti dal termine regna l’incertezza nella Serie A femminile. Nella penultima giornata, disputata ieri pomeriggio, sono arrivate le vittorie di Milan e Fiorentina in attesa di conoscere il risultato di Juventus-Tavagnacco, in programma oggi alle 12.30 e in ...

Calcio donne : Juventus - Fiorentina e Milan a 180' dallo scudetto : La Serie A femminile è sempre più incerta, ma sicuramente più interessante di quella maschile, dove nel mese di agosto si conosce già la vincitrice.A 180 minuti dal termine del torneo tre squadre si contendono lo scudetto e sono la Juventus, la Fiorentina e il Milan. Anche qui comanda la Juve, ma con un punto di vantaggio sulle viole e di due sulle rossonere.La Fiorentina, dopo aver riaperto il discorso scudetto battendo nel derby la ...

Calcio donne : Italia batte Irlanda 2-1 : ANSA, - ROMA, 9 APR - A due mesi esatti dall'inizio della sua avventura nel Mondiale francese, la Nazionale Femminile batte 2-1 in rimonta l'Irlanda, conquista il sesto successo dall'inizio dell'anno ...

Calcio donne : test Irlanda per le azzurre di Milena Bertolini : Al Mapei Stadium andrà in scena il secondo test che avvicina le azzurre ai mondiali di Calcio femminile che si svolgerà in Francia a giugno.La vigilia di Italia IrlandaLa partita amichevole tra Italia Irlanda andrà in scena oggi, martedì 9 aprile, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.Il Calcio femminile azzurro compie un altro passo verso Francia 2019.Per la Ct Milena Bertolini la sfida con l’Irlanda sarà l’occasione per proseguire ...

Calcio donne - Polonia-Italia : buono il primo test delle azzurre : É finito con un pareggio il primo test che avvicina le ragazze azzurre al mondiale. Allo stadio “Lublin Area” é andata in scena l’amichevole internazionale tra Polonia e Italia e per la cronaca la partita é terminata 1 a 1.Il risultato non era la priorità. Fin dai primi minuti di gara è sembrato che la Ct Bartolini abbia voluto consolidare quanto provato in allenamento.Le azzurre hanno provato molti schemi, ripartenze veloci e ...

Calcio donne : Milena Bertolini alla vigilia di Italia Polonia : Le Donne del Calcio Italiano di avvicinano al mondiale di “Francia 2019” e la Ct Milena Bertolini parla del gruppo e del momento di forma delle avversarie.Un mondiale a cui non partecipiamo dal 1999, 20 anni, e che ci apprestiamo a vivere con l’entusiasmo e la convinzione di una squadra che vuole confermare i progressi fatti in questi ultimi anni.La Nazionale Femminile viene da sei vittorie consecutive e nella recente ‘Cyprus Cup’ ...

Calcio donne : le convocate dell’Italia per le sfide con Polonia e Irlanda : Preparazione ai Mondiali di Calcio femminile Francia 2019Questa settimana prenderà il via la prima tranche di amichevoli internazionali valide per la preparazione ai Mondiali di Calcio Femminile che si svolgeranno in Francia nel prossimo mese di giugno.Le sfide consentiranno alle azzurre, guidate dalla C.T. Milena Bartolini, di testare schemi e tattiche contro la Polonia, il 5 di aprile, e l’Irlanda, il 9 di aprile; due squadre che non ...

'Benissimo la crescita del Calcio donne' : ANSA, - MATERA, 26 MAR - 'Benissimo la crescita del calcio femminile: è in linea con una grande onda di successo dello sport femminile che ormai c'è

Le donne salveranno il Calcio? : Il biglietto era gratis, non c'era altro calcio disponibile, né Formula 1 e Moto GP. Ma, domenica, i 39mila spettatori che hanno festeggiato l'1-0 della Juventus sulla Fiorentina e il quasi bis-scudetto della società bianconera (+ 4 punti sulla seconda a 3 giornate dal termine) sono comunque una pietra miliare nella storia del calcio femminile italiano. Pur ancora lontanissima dai 60.739, paganti, di Atletico Madrid-Barcellona, la folla dello ...

Telecronaca sessista - sospeso Sergio Vessicchio. Lui insiste : «Far arbitrare le donne nel Calcio è sbagliato» : Mi sono espresso male; non sono sessista e le farei governare il mondo. Ero in diretta e non potevo subito riparare. Mi sono accorto subito di aver detto una cavolata e ne pagherò le conseguenze», ha ...