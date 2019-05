Caitlin | la ragazza senza memoria che ogni notte cancella i ricordi del giorno prima

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Era un giovedì.correva, si stava allenando come quasi tutti i giorni nella corsa campestre. Non era sola: insieme a lei ci erano alcuni compagni di squadra. Le giravano intorno, ridevano e scherzavano, fino a che uno di loro le va addosso. Si scontrano eviene colpita in testa, alla tempia. Da subito non sembra un normale infortunio: quando la mamma va a prenderla, lei non riesce ad aprire la portiera della macchina. Non si ricorda come si fa.È passato un anno e mezzo da quel giovedì e da allora la vita di, che oggi ha sedici anni, è cambiata. O meglio, si è fermata: per lei è sempre quel 12 ottobre del 2017. Quel, la mamma la portò subito all’ospedale di Greensboro, città della Carolina del Nord, dove vive la famiglia Little. All’inizio i medici parlano di una commozione cerebrale, ...

