Caitlin | la ragazza che ogni notte cancella i ricordi del giorno prima

Caitlin - la ragazza che ogni mattina si sveglia senza ricordi del giorno prima : Il 12 ottobre del 2017 Caitlin Little, una ragazza americana del North Carolina, ha subito un trauma cranico scontrandosi accidentalmente con un compagno mentre si allenava. Dopo quell’incidente, i medici le hanno diagnosticato l’amnesia anterograda: praticamente la giovane non ricorda nulla per più di 12 ore. Inizialmente non sembrava nulla di grave, ma invece quel colpo ha “fermato” la sua memoria. Dopo quell’incidente Caitlin venne ...