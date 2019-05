BTS | Dior firma i look per il tour mondiale

gqitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019) Questo sabato, la band sudcoreana BTS darà il via al suo terzoa Los Angeles, intitolato Love Yourself: Speak Yourself: una serie di concerti che si annuncia già un successo, dopo il riscontro globale che ha visto i BTS vendere oltre 10 milioni di album a partire dal loro debutto e guadagnarsi una nomination ai Grammy; senza dimenticare l'apparizione nella prestigiosa lista delle 100 personalità più influenti del mondo stilata dal Time. Ma non solo, perché adesso i BTS si preparano a inaugurare l'inizio del loronel migliore dei modi, sfoggiando deidi scenati nientemeno che da Kim Jones.Questa è la prima volta in assoluto chevestirà degli artisti pop con dei capi d'abbigliamento personalizzati: il direttore artistico ha infatti svelato, mostrando i primi sketch, alcuni degli outfit ideati e ...

gvccivkook : RT @BTS_ITALIA: [ARTICOLO] Kim Jones di Dior disegna i completi per l'esibizione della boy band BTS - mochibutterfly : RT @_jaeseumin: Dior ha detto di essersi ispirato ai BTS e ha personalmente disegnato questi capi di abbigliamento in occasione della tappa… - Saragsc7 : RT @BTS_ITALIA: Kim Jones, fashion designer e direttore creativo per Dior Homme, ha ideato outfit per i @BTS_twt che indosseranno durante l… -