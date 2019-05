Brescia | Como | Cesena Le nobili decadute a volte ritornano grandi

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Roberto Bonizzi Rondinelle promosse in A dopo otto stagioni Tra serie B e C tante squadre di nuovo tra i pro. E se hanno avuto un passato remoto glorioso e un passato prossimo tormentato, la gioia e i decibel aumentano a dismisura. La prima è stato il Bari, anzi la Bari, due settimane fa, che con il neo patron De Laurentiis dopo il fallimento ha riacciuffato la serie C al primo tentativo. Al San Nicola la festa è ancora in corso, per dire dell'attesa.Il 1° maggio è toccato al. Dopo otto lunghissimi anni di serie B la squadra da quest'estate nelle mani di Massimo Cellino (proprio l'ex presidente del Cagliari) torna a respirare l'aria della A. Rigamonti stracolmo per il successo decisivo contro l'Ascoli, una festa macchiata dal coro «Terùn, Terùn» intonato dai giocatori, megafono alla mano, sotto la curva a fine gara. Un video postato sui canali ...

