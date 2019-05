Borse caute in attesa del lavoro Usa

Borse Asia-Pacifico caute ma positive dopo dati Pil Cina : Le statistiche hanno acceso la speranza che gli stimoli all'economia decisi dal governo di Beijing stiano dando i loro effetti sulla seconda economia mondiale.

Borse caute per i timori sulla crescita - rallenta l'Euro dopo Draghi : L' euro perde terreno sul dollaro e passa in meno di un'ora da 1,1285 a 1,1233, dopo la diagnosi di Draghi secondo il quale l'economia dell'Eurozona 'vede una crescita più lenta che si sta estendendo ...

Borse caute per i timori sulla crescita. Lo spread cala nonostante i numeri del Def : MILANO - Ore 13:10. I timori sulla congiuntura globale si sono riaccesi con il taglio alle stime di crescita operato dal Fondo monetario internazionale. In attesa di capire cosa dirà Mario Draghi - al ...

Borse Asia-Pacifico caute in attesa esiti confronto Usa Cina e Brexit : ... come l'avvio della stagione dei risultati negli Stati Uniti e la scadenza dei termini per la Brexit, mentre continuano a farsi sentire i timori di possibile rallentamento dell'economia mondiale.

Borse europee caute - Milano a +0 - 05% : 9.18 Apertura nel segno della cautela per le Borse europee, dopo i guadagni fatti registrare ieri. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,05% a 21.537 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 254 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,54%. Londra +0,33%, Parigi +0,08% e Francoforte +0.18%. Euro a 1,1203 dollari e 124,75 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee caute tra BCE e Brexit : Le principali Borse europee si muovono prudenti confermando l'intonazione cauto dell'avvio. Poco fa, la BCE, nel bollettino mensile, ha confermato maxi-prestiti per sostenere l'inflazione. Gli occhi ...

Borse europee caute in attesa della Fed. Milano più stabile : Seduta negativa per le Borse europee mentre fa meglio Piazza Affari , che tiene sulla parità grazie ad alcuni spunti positivi fra le Blue Chips. A frenare i mercati continentali, che tirano il fiato ...

Milano tonica. Più caute le altre Borse europee : Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. L'...

Borse europee caute aspettando sviluppi Brexit. Piazza Affari in pole : Le Borse europee restano caute aspettando gli sviluppi della Brexit , mentre fa meglio Piazza Affari , che beneficia di alcuni spunti rialzisti prevalentemente interni. Oggi, il Parlamento inglese si ...

Borse caute in attesa del voto su Brexit - corre la sterlina. Giù Tim : BoT: assegnati annuali per 6,5 mld, rendimento cala a 0,06% Il ministero dell'Economia ha collocato in asta BoT annuali scadenza 13 marzo 2020 per 6,5 miliardi di euro, con un rendimento medio ...

Milano viaggia sulla parità. Borse caute in attesa voto su accordo con Ue : Seduta cauta per le principali Borse del Vecchio Continente e per Piazza Affari , che proseguono a piccoli passi, dopo l'accordo raggiunto sulla Brexit, che dovrà essere votato oggi alla camera dei ...