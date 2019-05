romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Roma – Prosegue a ritmi altissimi la vendita dei biglietti per glid’Italia di, in programma a Roma dal 12 al 19 maggio: la prevendita a oggi ha gia’ fruttato un incasso di circa 10di euro. “Il dato rappresenta l’80% di quanto vogliamo incassare in totale, ovvero la cifra di 12”, ha spiegato il presidente della Feder, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa di apertura degliche si e’ tenuta ai piedi del Centrale del Foro Italico.“Dunque cresciamo ancora, abbiamo raggiunto l’incasso totale della prevendita finale dell’anno scorso e mancano ancora otto giorni all’inizio del torneo”. Per Binaghi le prospettive sono quindi “ottime. Non solo abbiamo un maggiore afflusso di pubblico- ha sottolineato il numero uno della Fit- ma l’incremento ...

romadailynews : Boom di incassi per Internazionali tennis: già 10 milioni, si va verso record: Roma… - giuseppetond : RT @GiocoNews_it: - GiocoNews_it : -