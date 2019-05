Bonucci alla Carrà | Pensai di lasciare il calcio per mio figlio

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) L’amore per il pallone e quello per la famiglia, i successi ed i momenti di crisi: il campione della JuventusLeonardosi è raccontato a Raffaella Carrà nel corso della di “A raccontare comincia tu”, su Rai 3.Dopo essere scesi in campo per gioco in apertura di trasmissione, il difensore e la storica conduttrice hanno dato il via all’intervista vera e propria, nel salotto della casa torinese in cui, originario di Viterbo, vive con la moglie Martina Maccari e i figli Lorenzo, Matteo e Matilda.“La famiglia ti dà stabilità e ti aiuta quando si presentano momenti di difficoltà. Nella carriera di un calciatore ce ne sono tanti. Di frontecrisi devi ancorarti a qualcosa e andare avanti”, esordisce il calciatore accantomoglie Martina, che da pochi mesi ha datoluce la terzogenita di ...

