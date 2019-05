Bollettino Neve per il Friuli Venezia Giulia | nei prossimi giorni pericolo valanghe

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Inoggi e domani ilè moderato ma sarà marcato (3 su una scala di 5) nelle previsioni di domenica e lunedì: lo riporta ildella Regione. Domani “previste un’ulteriori nevicate dalla quota di 1600 – 1800 m circa con possibili ulteriori 10-30 cm di nuovasu tutto il territorio montano. I venti da SW potranno favorire la formazione di nuovi accumuli a tutte le esposizioni. Oltre i 1800 m dai percorsi valanghivi abituali a tutte le esposizioni sono possibili distacchi spontanei in genere di piccole e medie dimensioni. Sempre oltre tale quota e a tutte le esposizioni il distacco provocato sarà possibile anche con debole sovraccarico. Grado diprevisto 2 (moderato ) in aumento a 3 (marcato) sulle Alpi, sulle Prealpi 2 (moderato).” Domenica “previsto un calo delle temperature e ulteriori nevicate ...

